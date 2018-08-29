Şehit Piyade Er Osman Karağlı, gözyaşlarıyla uğurlandı

Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA) - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Samanlı köyünde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Er Osman Karağlı'nın cenazesi, memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hakkari 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Samanlı Hudut Bölük Komutanlığı'nın personel sevki sırasında, askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Er Osman Karağlı, şehit oldu. Şehit Karağlı'nın Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düştü. Gece askeri uçakla Konya'ya getirilen şehit Osman Karağlı'nın cenazesi, Beyşehir'in Karaali Mahallesi'ne getirildi. Şehit Osman Karağlı'nın cenazesi helallik için baba evinin yanındaki camiye getirildiği sırada yakınları sinir krizi geçirdi.

Şehit Osman Karağlı'nın cenazesi, alınan helalliğin ardından dini ve askeri törenin yapılacağı Mahalle Meydanı'nda bulunan Merkez Cami'ye getirildi. Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol, Garnizon Komutanı ve aynı zamanda 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akış, Ak Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Gülay Samancı, Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Bekar olan şehit Osman Karağlı'nın tabutunun başına, askere uğurlanırken omzuna asılan 'Maşallah' yazılı şal bırakıldı. Oğluyla aynı adı taşıyan şehidin babası Osman Karağlı'nın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Osman Karağlı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karali Mahallesi Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.