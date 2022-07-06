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Şehit Piyade Er Yusuf Gürler kimdir? Yusuf Gürler nasıl şehit oldu? Kaç yaşındaydı?

06.07.2022 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Piyade Er Yusuf Gürler, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yapılan açıklamada askerin 5 Temmuz'da şehit düştüğü ifade edildi. Peki Şehit Piyade Er Yusuf Gürler kimdir? Yusuf Gürler nasıl şehit oldu? Kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

Şehit Piyade Er Yusuf Gürler kimdir? Yusuf Gürler nasıl şehit oldu? Kaç yaşındaydı?

Şehit Piyade Er Yusuf Gürler günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Basında yer alan acı haberin ardından vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki Şehit Piyade Er Yusuf Gürler kimdir? Yusuf Gürler nasıl şehit oldu? Kaç yaşındaydı? Ayrıntılar haberimizde...

ŞEHİT PİYADE ER YUSUF GÜRLER KİMDİR?

Piyade Er Yusuf Gürler, Derecik bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal sırasında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmıştı.

Şehit Piyade Er Yusuf Gürler kimdir?

YUSUF GÜRLER NASIL ŞEHİT OLDU?

Yusuf Gürler'in hastaneye kaldırıldıktan sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.

Piyade Er Yusuf Gürler, şehit düştü.

Yapılamn açıklamada "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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şehit Milli Savunma Bakanlığı
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