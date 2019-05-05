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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 18:40 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş, memleketi Afyonkarahisar’da düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı.Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş için Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesindeki Çalışlar Köyü’nde tören düzenlendi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş, memleketi Afyonkarahisar’da düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı.
Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş için Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesindeki Çalışlar Köyü’nde tören düzenlendi. Törene Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Afyonkarahisar Milletvekilleri; Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Mehmet Taytak, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve şehidin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.

“Sizleri sevindirmeyeceğim, sizleri güldürmeyeceğim”
Tören öncesi şehit Servet Akkuş’un naaşı ilk olarak eşinin kaldığı eve getirildi. Burada ambulansın içerisindeki eşinin tabutuna sarılan şehidin eşi Hacer Akkuş, “Şehitler ölmez vatan bölünmez, bunu böyle bilin. Bir tane daha aslan yetiştiriyorum haberiniz olsun. O da asker olacak. Sizleri sevindirmeyeceğim, sizleri güldürmeyeceğim. Bir Servetim vardı, o da şehit oldu. Bir Boram kaldı” diyerek gözyaşı döktü.

“Kalk canım bak oğlun geldi”
Burada eşi ile birlikte yakınlarından helallik alınmasının ardından şehit Akkuş daha sonra baba ocağına getirildi. Burada babası Zafer ve annesi Ayşe Akkuş’un güçlükle ayakta durduğu gözlenirken duaların edilmesinin ardından Akkuş, sevenlerinin omuzlarında tören alanına kadar getirildi. Burada şehidin 3 aylık oğlu Bora Efe annesinin kucağında babasının aldığı asker kıyafetiyle birlikte şehit babasına veda ederken Hacer Akkuş “Bak annem baban. Babam de oğlum. Güzel babam de bak bende asker oldum de. Bana getirdiklerini giydim ben de. Servetim bak oğlun geldi bak. Kalk canım bak oğlun geldi. Babam de diyordun oğlun geldi. Her gün konuşuyordun. Kal canım, kalk gülüm kalk. Kalk da sarıl oğluna, kalk da kokusunu çek içine” dedi.
Şehit Servet Akkuş’un cenaze namazını İl Müftüsü Şükrü Kabukçu kıldırırken daha sonra askerlerin ve vatandaşların omuzlarında köy mezarlığına getirili. Şehit Servet Akkuş daha sonra toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.

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