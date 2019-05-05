Şehit Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş, memleketi Afyonkarahisar’da düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş için Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesindeki Çalışlar Köyü’nde tören düzenlendi. Törene Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Afyonkarahisar Milletvekilleri; Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Mehmet Taytak, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve şehidin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.

“Sizleri sevindirmeyeceğim, sizleri güldürmeyeceğim”

Tören öncesi şehit Servet Akkuş’un naaşı ilk olarak eşinin kaldığı eve getirildi. Burada ambulansın içerisindeki eşinin tabutuna sarılan şehidin eşi Hacer Akkuş, “Şehitler ölmez vatan bölünmez, bunu böyle bilin. Bir tane daha aslan yetiştiriyorum haberiniz olsun. O da asker olacak. Sizleri sevindirmeyeceğim, sizleri güldürmeyeceğim. Bir Servetim vardı, o da şehit oldu. Bir Boram kaldı” diyerek gözyaşı döktü.