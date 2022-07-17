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Şehit Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek kimdir? Ömer Faruk Civelek nasıl şehit oldu? Kaç yaşındaydı?

17.07.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması sonrası internette araştırılıyor. Peki Şehit Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek kimdir? Ömer Faruk Civelek nasıl şehit oldu? Kaç yaşındaydı? Ayrıntılar haberimizde...

Şehit Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek kimdir? Ömer Faruk Civelek nasıl şehit oldu? Kaç yaşındaydı?

Ömer Faruk Civelek, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması sonrası günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Basında yer alan acı haberin ardından vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki Şehit Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek kimdir? Ömer Faruk Civelek nasıl şehit oldu? Kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizde...

ŞEHİT PİYADE TEĞMEN ÖMERFARUK CİVELEK KİMDİR?

Ömer Faruk Civelek, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görevliydi.

Ömer Faruk Civelek, terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda şehit düştü.

Faruk Civelek

ÖMER FARUL CİVELEK NASIL ŞEHİT OLDU?

Ömer Faruk Civelek ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Ömer Faruk CİVELEK şehit olmuştur."

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