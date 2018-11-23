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Şehit Piyade Teğmen Sevim son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 17:19 | Son Güncelleme

Van'ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Can Sevim, memleketi Aydın'da toprağa verildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Can Sevim (28), memleketi Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı.

Naaşı Nazilli Şehir Stadı'na helikopterle getirilen şehit için Koca Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, şehidin babası Cahit Sevim, eşi Özlem Sevim ile yakınları, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, milletvekilleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin öz geçmişinin okunduğu törende, Sevim'in yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun fotoğrafını öpen Cahit Sevim, "Oğlum nerelere gittin. Şimdi nasıl kıyacağım seni toprağa vermeye." diyerek ağıt yaktı. Ayakta durmakta güçlük çeken şehidin eşi Özlem Sevim ise yakınları tarafından sakinleştirildi.

Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Eğriboyun Mezarlığı Şehitliği'ne defnedildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde iki hudut birliği arasındaki intikal esnasında askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Teğmen Muhammed Can Sevim şehit olmuştu.

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cenaze Piyade Teğmen şehit tören

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