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Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay kimdir? Bican Kapılay neden şehit oldu? Kaç yaşındaydı?

24.05.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bakanlığın duyurusu sonrası, Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay kimdir? Bican Kapılay neden şehit oldu? Kaç yaşındaydı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ve konuya ilişkin detaylar...

Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay kimdir? Bican Kapılay neden şehit oldu? Kaç yaşındaydı?

Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasının ardından internette en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay kimdir? Bican Kapılay neden şehit oldu? Kaç yaşındaydı? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ BİCAN KAPILAY KİMDİR?

Şehit Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde görevliydi.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ BİCAN KAPILAY NEDEN ŞEHİT OLDU?

Kuzey Irak bölgesinde icra edilen Pençe Kilit Harekatında Meluni Dağı kırsalında bölücü terörist unsurlar ile çıkan çatışma sonucunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın şehit düştüğü aktarıldı.

BİCAN KAPILAY NERELİ?

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay’ın Hatay’ın İskenderun ailesine acı haber verildi.

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şehit Milli Savunma Bakanlığı
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