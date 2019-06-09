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Şehit Piyade Uzman Çavuş Hayta, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 18:19 | Son Güncelleme

Hakkari sınırında bir üs bölgesine bölücü teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta'nın cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi

Hakkari sınırında bir üs bölgesine bölücü teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki törenin ardından kara yoluyla Yorgalar Mezarlığı morguna getirilen şehit Hayta'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, buradan Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

"Helallik" alınmasının ardından Serdivan Sapak Camisi'nde şehidin babası Muharrem ve annesi Berrin Hayta ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze töreni öncesinde cami avlusuna gelerek şehidin yakınlarına baş sağlığı dileklerini sunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şehidin dedesine sarılarak ağladı.

Celal Hayta'nın naaşı, ikindi vakti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından top arabasına kondu. Bir süre top arabasında taşınan şehidin cenazesi, Sakarya Şehitliği'nde defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, General Kenan Evren Kışlası İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mehmet Salih Akay, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Garnizon Komutan Vekili Albay Salih Üstündağ, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, askeri erkan ve polisler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Olay

4 Mayıs'ta Hakkari sınırında bir üs bölgesine bölücü teröristler tarafından yapılan saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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