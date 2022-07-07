Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Basında yer alan acı haberin ardından vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca kimdir? Muhammed Mustafa Koca nasıl şehit oldu? Kaç yaşındaydı? Ayrıntılar haberimizde...

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ MUHAMMED MUSTAFA KOCA KİMDİR?

Muhammed Mustafa Koca, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde görevliydi.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgesine terör örgütü PKK mensubu teröristlerin açtığı taciz atışında 3 askerin yaralandığı, yaralı askerlerden birinin kaldırıldığı hastanede şehit olduğu açıklandı.

MUHAMMED MUSTAFA KOCA NASIL ŞEHİT OLDU?

Muhammed Mustafa Koca ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Yaralılarımızdan P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa KOCA yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

MUHAMMED MUSTAFA KOCA NERELİ?

Muhammed Mustafa Koca'nın şehit düşmesinin ardından acı haber Konya'nın Çumre ilçesi İçeri Çumra Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi.

Şehidimizin baba evine Türk bayrağı asıldı.

