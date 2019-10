Şehit Piyade Uzman Onbaşı Meşeci, gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci’nin cenazesi Bafra ilçesindeki baba evinde helallik alınıp dua edildikten sonra Yıldırım Beyazıt Camii’ne getirildi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aksoy, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehidin annesi Fatma ile babası Mevlüt, ağabeyi Murat Meşeci ile yakınları ile vatandaşlar katıldı. Şehidin ağabeyi Murat Meşeci üzerine kardeşinin askeri kıyafetini giyerek tören alanına geldi. Öğlen vakti kılınan cenaze namazı sonrasında Şehit Piyade Uzman Onbaşı Meşeci’nin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda, Suriye'nin Azez ilçesindeki Melkiye Askeri Üs Bölesine, PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısında ağır yaralanıp tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci (22) memleketi Samsun’un Bafra ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Meşeci'nin ağabeyi Murat Meşeci kardeşinin askeri kıyafetini giyerek törene katıldı.

MESAJI YÜREK BURKTU

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci birliğine gitmeden önce aracının arka camına ‘Damatlık şart değil be baba şehadet de yakışır senin oğluna’ yazılı çıkartma yazdırdığı ortaya çıktı. 2 gün önce doğum günü olan Meşeci’nin geçen 23 Ağustos’da, Bafra’ya gelişinde gittiği bir pide salonunda bıraktığı not kağıdında ise ‘Bir gün şehit olursam cennete pide yollar mısın Bahtiyar abim’ yazısı paylaşıldığı sosyal medyada takipçileri duygulandırdı.

