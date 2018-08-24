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Şehit polis ailelerine ve gazilere bayram ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 18:21 | Son Güncelleme

İstanbul DHA İstanbul polisi kurban bayramında şehit polislerin ailelerini ve gazileri unutmadı.

İstanbul DHA İstanbul polisi kurban bayramında şehit polislerin ailelerini ve gazileri unutmadı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri aileleri ziyaret ederek kurban eti dağıttı. Ziyaretler kapsamında ailelere 1 ton kurban eti dağıtıldı.

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