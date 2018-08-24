ŞEHİT POLİS AİLELERİNE VE GAZİLERE BAYRAM ZİYARETİ 

İstanbul DHA
İstanbul polisi kurban bayramında şehit polislerin ailelerini ve gazileri unutmadı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri aileleri ziyaret ederek kurban eti dağıttı. Ziyaretler kapsamında ailelere 1 ton kurban eti dağıtıldı.
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- Ziyaretlerden görüntüler
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