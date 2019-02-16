HABER

Şehit polis Aksoy son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 14:26 | Son Güncelleme

Uşak'ın Banaz ilçesinde silahlı saldırgana müdahale ederken şehit olan polis memuru Mehmet Aksoy'un cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi

Uşak'ın Banaz ilçesinde silahlı saldırgana müdahale ederken şehit olan polis memuru Mehmet Aksoy'un cenazesi, memleketi Konya'nın Doğanhisar ilçesinde defnedildi.

Şehit Aksoy'un, Doğanhisar İlçe Devlet Hastanesi morgundan alınan naaşı, Ayazlar Mahallesi'ndeki Yukarı Cami'ye getirildi.

Burada düzenlenen cenaze töreninde, ayakta durmakta güçlük çektiği görülen şehidin babası Celal, annesi Gülenber, eşi Arzu, çocukları Aziz Ateş ve Bade Mine Aksoy'u yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehit polisin cenazesi, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun öğle vakti Yukarı Cami'de kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, bazı milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, çok sayıda emniyet mensubu ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin ağabeyi Aziz Aksoy'un da polis olduğu, 2005 yılında bir kaza sonucu vefat ettiği öğrenildi.

Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!
Peribacalarında 15 yapı daha yıkılacak (2)Peribacalarında 15 yapı daha yıkılacak (2)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, yapımı süren Kanuni Bulvarı’nda incelemelerde bulunduUlaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, yapımı süren Kanuni Bulvarı’nda incelemelerde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şehit Cenazesi şehit polis memuru Mehmet Aksoy Uşak'ta şehit olan polis memuru

En Çok Okunan Haberler

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

İstanbul'da gece kulübünde silah sesleri!

İstanbul'da gece kulübünde silah sesleri!

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Nesrin Cavadzade'nin takılarına 2 koruma! Değeri dudak uçuklattı

Nesrin Cavadzade'nin takılarına 2 koruma! Değeri dudak uçuklattı

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Fatih'te bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı binada çökme! Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir'de toprak kayması! Derin çatlaklar oluştu, binalar tahliye ediliyor

Derin çatlaklar oluştu, binalar tahliye ediliyor

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

KKTC'li Bakan Özersay içerideyken, ortalık savaş alanına döndü

Bakan Özersay içerideyken, ortalık savaş alanına döndü

Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş gelişme: Kiraya verilecek

'Atatürk'ün mirası kiraya çıkacak'

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.