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ŞEHİT POLİS ALİ ULAŞ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 15:14 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de çim sulama fıskiyelerinden yola akan su nedeniyle kullandığı motosikletin kontrolünü kaybederek, şehit olan polis memuru Ali Ulaş için tören düzenlendi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-SANCAKTEPE'de çim sulama fıskiyelerinden yola akan su nedeniyle kullandığı motosikletin kontrolünü kaybederek, şehit olan polis memuru Ali Ulaş için tören düzenlendi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve şehit polisin mesai arkadaşları ile eşi Beyhan, çocukları Tuğba ve oğlu Kürşat Ulaş katıldı.
Törende konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Polis hangi şartlarda olursa olsun, huzur ve güvenliği sağlarken canını ortaya koyan, umudunu yitirenlerin umudu, kimsesizlerin kimsesi, vicdanların vücut bulmuş halidir. Her birimizin bir ailesi var. Hepimiz sabah evimizden ailemizin rızkını temin etmek için çıkıyoruz. Eve bir rızık geliyor ama hangi zor şartlarda geliyor, onu yaşayanlar biliyor. Polislikte öyle bir meslek ki herkesin huzur ve güveni için elimizden geleni yapıyoruz. Şehidimiz Ali Ulaş'ta her gün evinden çıkarken aynı amaçla aynı şevk ve inançla görevine gidiyordu. Dün gecede görevini tamamlamış evine dönmek üzereyken böyle bir kazada şehit oldu. Amacı çocuklarını onurlu bir şekilde yaşatmak, güvenli bir ülkede yaşatmak namerde muhtaç etmemek için çaba sarf etti. Biz onun vatanına hizmet ettiğine şahitlik ediyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin" diye konuştu. Törenin ardından şehit polis Ali Ulaş'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi

Görüntü Dökümü:
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-Meslektaşlarından görüntü
-Şehit ailesinden görüntü
-Cenazeden görüntü
-Cenazeye gelenlerden görüntü
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in görüntüsü
-Aileye taziyede bulunmaları
-İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın konuşması
-Dua edilmesi
-Cenaze törenden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

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