HABER

Şehit polis Çelebi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 14:06 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit düşen Özel Harekat Polisi Akın Çelebi'nin cenazesi, Trabzon'da toprağa verildi - Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da katıldı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Akın Çelebi'nin cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

Şehidin, Bahçecik Mahallesi'ndeki gasilhaneden alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze nakil aracıyla Gülbaharhatun Camisi'ne getirildi.

Üzerine Trabzonspor forması konulan şehidin cenazesi, İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından tekbirler eşliğinde cenaze nakil aracına taşındı.

Şehidin bir süredir kanserle mücadele ettiği öğrenilen annesi Rukiye Çelebi, "Yavrum benim göz bebeğimdi." diye gözyaşı döktü.

Bekar olan şehit Çelebi'nin naaşı, Sülüklü Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Törene, şehidin babası Necmi, annesi Rukiye, kardeşleri Onur ve Emre Çelebi ile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta ve Adnan Günnar, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Dicle ilçesinde üs bölgesine giden zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 polis şehit olmuş, 4 polis yaralanmıştı.

Bursa'nın saklı cenneti büyülüyor!Bursa'nın saklı cenneti büyülüyor!
Çorum'da, Emine Bulut cinayetine tepkiÇorum'da, Emine Bulut cinayetine tepki
Leylekler İstanbul semalarındaLeylekler İstanbul semalarında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da zırhlı polis aracının devrilmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Şehit Akın Çelebi'nin cenaze töreni Trabzon Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

En Çok Okunan Haberler

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Pençe-3 Harekatı'ndan kahreden haber: Şehit ve yaralı askerler var

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Pençe-3 Harekatı'nda son dakika gelişmesi: 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: Öldürüldüler!

Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

Bakan Pakdemirli Edirne'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı

Bakan'dan vatandaşlara çağrı: İş birliğiniz çok önemli

Arjantin'de halk sokaklara döküldü

Gözyaşlarıyla sokaklara döküldüler!

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.