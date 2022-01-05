Şehit polis Fethi Sekin'in şehadetinin 5. yılı! Siyasetçilerden anma mesajları

5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi önünde meydana gelen terör saldırısında teröristlerle kahramanca çatışarak şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, ölümünün 5. yıl dönümünde anılıyor. İşte siyasilerin şehit polis memuru Fethi Sekin ile ilgili paylaştıkları mesajlar!

EKREM İMAMOĞLU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman polis memurumuz Fethi Sekin’i ve ülkemizin birliği, bütünlüğü, huzuru için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Kahraman polis memurumuz #FethiSekin’i ve ülkemizin birliği, bütünlüğü, huzuru için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. pic.twitter.com/ITLzfDVbEm — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 5, 2022

MANSUR YAVAŞ

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından "Cesaretini ve kahramanlığını hiçbir zaman unutmayacağız. Şehadetinin 5. yılında kahraman Polisimiz Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle anıyorum" mesajını paylaştı.

Cesaretini ve kahramanlığını hiçbir zaman unutmayacağız.



Şehadetinin 5. yılında kahraman Polisimiz Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle anıyorum. https://t.co/t4nkxX9JDz — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 5, 2022

BİNALİ YILDIRIM

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "5 yıl önce İzmir Adliyesi önünde hain terör örgütü PKK'nın alçak planına canı pahasına karşı koyan kahraman şehidimiz Fethi Sekin ile aynı saldırıda şehit olan adliye çalışanımız Musa Can’ı rahmetle anıyorum" mesajıyla FEthi Sekin ve Musa Can'ı andı.

5 yıl önce İzmir Adliyesi önünde hain terör örgütü PKK'nın alçak planına canı pahasına karşı koyan kahraman şehidimiz #FethiSekin ile aynı saldırıda şehit olan adliye çalışanımız #MusaCan’ı rahmetle anıyorum.???????? — Binali Yıldırım (@BY) January 5, 2022

TURGAY BAŞTUĞ

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Fethi Sekin'in anma mesajında, "İzmir'de, eli kanlı teröristlerin adliyeye yönelik saldırısına kahramanca karşı koyarak şehit düşen Polisimiz Fethi Sekin'i şehadetinin yıl dönümünde rahmet, minnet ve dualarla anıyorum" dedi.

İzmir'de, eli kanlı teröristlerin adliyeye yönelik saldırısına kahramanca karşı koyarak şehit düşen Polisimiz Fethi Sekin'i şehadetinin yıl dönümünde rahmet, minnet ve dualarla anıyorum. #FethiSekin pic.twitter.com/JjOpfCqt9G — Turgay Baştuğ (@TurgayBastug) January 5, 2022



