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Şehit polis Fethi Sekin'in şehadetinin 5. yılı! Siyasetçilerden anma mesajları

05.01.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Ocak 2017'de PKK'nın İzmir Adliyesine yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 5. yılında anılıyor. Birçok siyasetçi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Fethi Sekin'i andı. İşte siyasilerin şehit polis memuru Fethi Sekin ile ilgili paylaştıkları mesajlar!

Şehit polis Fethi Sekin'in şehadetinin 5. yılı! Siyasetçilerden anma mesajları

5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi önünde meydana gelen terör saldırısında teröristlerle kahramanca çatışarak şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, ölümünün 5. yıl dönümünde anılıyor. İşte siyasilerin şehit polis memuru Fethi Sekin ile ilgili paylaştıkları mesajlar!

EKREM İMAMOĞLU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman polis memurumuz Fethi Sekin’i ve ülkemizin birliği, bütünlüğü, huzuru için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

MANSUR YAVAŞ

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından "Cesaretini ve kahramanlığını hiçbir zaman unutmayacağız. Şehadetinin 5. yılında kahraman Polisimiz Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle anıyorum" mesajını paylaştı.

BİNALİ YILDIRIM

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "5 yıl önce İzmir Adliyesi önünde hain terör örgütü PKK'nın alçak planına canı pahasına karşı koyan kahraman şehidimiz Fethi Sekin ile aynı saldırıda şehit olan adliye çalışanımız Musa Can’ı rahmetle anıyorum" mesajıyla FEthi Sekin ve Musa Can'ı andı.

TURGAY BAŞTUĞ

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Fethi Sekin'in anma mesajında, "İzmir'de, eli kanlı teröristlerin adliyeye yönelik saldırısına kahramanca karşı koyarak şehit düşen Polisimiz Fethi Sekin'i şehadetinin yıl dönümünde rahmet, minnet ve dualarla anıyorum" dedi.


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