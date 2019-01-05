Şehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldı

Şehit Sekin'in ailesine, böylesine vatanı, milleti ve bayrağına bağlı civanmert bir yiğit yetiştirdikleri için minnet borçlu olduklarını ifade eden Gül, başta Fethi Sekin olmak üzere bütün şehitlere rahmet, gazilere de acil şifalar diledi.

Vali Vekili Mustafa Gül, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin ölü olmadıklarını farklı bir alemde Allah'ın lütfu ile rızıklandırıldıklarını belirtti.

Şehidin kabri başında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edildi, şehidin mezarına karanfiller bırakıldı. Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "Şehit polis Fethi Sekin" konulu şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler şiirlerini okudu.

Şehit Sekin'in dünyanın en zor işlerinden birini yaptığını ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Vatanı, milleti, memleketi, çocuklarının ve diğer çocukların daha huzurlu bir ülkede yaşaması için en değerli varlığını, canını ortaya koydu. İki sene önce İzmir Adliyesi önünde o iki haini, teröristi öldürerek, 'Ben gerekirse evlatlarımın, bu memleketin, bu milletin ve vatanın huzur içinde yaşaması için canımı bile ortaya koyarım.' dedi ve canını orada teslim etti."

Şehidin babası Mehmet Zeki Sekin ise bugün Baskil'in bağrından çıkmış ve namı bütün ülkelere yayılmış bir yiğit vatan evladını, kahraman polis memurunu, şehit oğlunu şehadetinin ikinci yılında anmak için toplandıklarını dile getirdi.

Şehit oğlunu minnet ve rahmetle yad ettiğini aktaran Sekin, "İstiklal Marşı 'Korkma' diye başlıyordu, korkmadın. Elinde namusun ve şerefin bildiğin silahınla yiğitçe, mertçe aslanlar gibi koştun o namertlerin üstüne. Sana yakışan da buydu zaten oğul. Çünkü biz sana koşmayı öğrettik, kaçıp saklanmayı değil." ifadelerini kullandı.