HABER

Şehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 13:05 | Son Güncelleme

İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin için şehadetinin ikinci yılı dolayısıyla memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde anma programı düzenlendi - Vali Vekili Mustafa Gül: "Vatanı, milleti, memleketi için, çocuklarının ve diğer çocukların daha huzurlu bir ülkede yaşaması için en değerli varlığını, canını ortaya koydu" - Şehidin babası Mehmet Zeki Sekin: "İstiklal Marşı 'Korkma' diye başlıyordu, korkmadın. Elinde namusun ve şerefin bildiğin silahınla yiğitçe, mertçe aslanlar gibi koştun o namertlerin üstüne"

ELAZIĞ (AA) - İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin ikinci yılında memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Baskil Anadolu Lisesi yol ayrımında ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, buradan şehit Sekin'in Doğancık köyünde bulunan kabrine kadar "Şehide Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Şehidin kabri başında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edildi, şehidin mezarına karanfiller bırakıldı. Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "Şehit polis Fethi Sekin" konulu şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler şiirlerini okudu.

Vali Vekili Mustafa Gül, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin ölü olmadıklarını farklı bir alemde Allah'ın lütfu ile rızıklandırıldıklarını belirtti.

Şehit Sekin'in ailesine, böylesine vatanı, milleti ve bayrağına bağlı civanmert bir yiğit yetiştirdikleri için minnet borçlu olduklarını ifade eden Gül, başta Fethi Sekin olmak üzere bütün şehitlere rahmet, gazilere de acil şifalar diledi.

Şehit Sekin'in dünyanın en zor işlerinden birini yaptığını ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Vatanı, milleti, memleketi, çocuklarının ve diğer çocukların daha huzurlu bir ülkede yaşaması için en değerli varlığını, canını ortaya koydu. İki sene önce İzmir Adliyesi önünde o iki haini, teröristi öldürerek, 'Ben gerekirse evlatlarımın, bu memleketin, bu milletin ve vatanın huzur içinde yaşaması için canımı bile ortaya koyarım.' dedi ve canını orada teslim etti."

Şehidin babası Mehmet Zeki Sekin ise bugün Baskil'in bağrından çıkmış ve namı bütün ülkelere yayılmış bir yiğit vatan evladını, kahraman polis memurunu, şehit oğlunu şehadetinin ikinci yılında anmak için toplandıklarını dile getirdi.

Şehit oğlunu minnet ve rahmetle yad ettiğini aktaran Sekin, "İstiklal Marşı 'Korkma' diye başlıyordu, korkmadın. Elinde namusun ve şerefin bildiğin silahınla yiğitçe, mertçe aslanlar gibi koştun o namertlerin üstüne. Sana yakışan da buydu zaten oğul. Çünkü biz sana koşmayı öğrettik, kaçıp saklanmayı değil." ifadelerini kullandı.

Şehit oğlunun adının, ilelebet yaşayacağını ve unutulmayacağını vurgulayan Sekin, şöyle devam etti:

"Şimdi bedenin bu ana kucağında, bu baba ocağında huzur içinde yatarken, belki de ruhun, İzmir Adliyesinde can verdiğin heykelinin karşısında İzmir halkını selamlıyor. Selam sana ey Doğancık kartalı, Elazığ aslanı, kahraman Türk polisi. Kahramanlık, ruhun bedene karşı kazandığı zaferdir. Sen bu zaferin destanlaşmış gakgoşusun, ruhun şad olsun."

Daha sonra Baskil Merkez Camisi'nde şehit Sekin için mevlit okutuldu.

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var 20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
Poroşenko Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde Poroşenko Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Fethi Sekin gurur kaynağı şehit polis memuru şehitlik

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Biz çöpe atıyoruz! Yıllık 12 milyon lira kazandırıyor

Biz çöpe atıyoruz! Yıllık 12 milyon lira kazandırıyor

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da 20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Ceren Damar cinayetinin ardından YÖK harekete geçti

Üniversitedeki cinayetin ardından harekete geçildi

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Günlük burç yorumları 5 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

5 Ocak Cumartesi günlük burç yorumları

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı, iddia asılsız!

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.