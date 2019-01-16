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Şehit polis Fethi Sekin'in adı Didim'deki polis merkezine verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 18:18 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesindeki Altınkum Polis Merkezi Amirliği'ne, Didimli vatandaşların talepleri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda, İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in adı verildi.

Şehit polis Fethi Sekin'in adı Didim'deki polis merkezine verildi

Ediz VERDİOĞLU / DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesindeki Altınkum Polis Merkezi Amirliği'ne, Didimli vatandaşların talepleri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda, İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in adı verildi.
PKK'lı 2 terörist, 5 Ocak 2017 tarihinde, İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Tabancasını çekip, son kurşununa kadar teröristlerle kahramanca çatışan polis memuru Fethi Sekin, vurularak şehit oldu. Ayrıca seken kurşunlardan birinin isabet etmesiyle adliye çalışanı mübaşir Musa Can da şehit düştü. Didimliler, şehit polis Fethi Sekin'i unutmayıp, Altınkum Polis Merkezi Amirliği'ne adının verilmesi için topladıkları imzaları bir süre önce Didim Kaymakamlığı ve Aydın Valiliği'ne sundu. Valilik tarafından Didimliler'in bu talebi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na iletildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'nce geçen 3 Aralık'ta toplanan komisyonda alınan karar doğrultusunda, Altınkum Polis Merkezi Amirliği'ne Şehit Fethi Sekin Polis Merkezi Amirliği isminin verilmesi kabul edildi.
Şehit Polis memuru Fethi Sekin'in isminin verildiği Polis Merkezi Amirliği'nde düzenlenen törene Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Şehit Polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Sekin, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mesut İnan, CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, daire müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı ve Kur'an okunmasıyla başladı. Törende konuşan Şehit Polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Sekin, oğlunun isminin Didim'de yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirip, bu kararda emeği olan herkese teşekkür etti.
Didim Kaymakamı Mehmet Türköz de İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis Fethi Sekin'in adının Polis Merkezi Amirliği'ne verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
'MİLLETİMİZİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİĞİ KAHRAMANLIKTIR'
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de Fethi Sekin'in elindeki beylik tabancasıyla terörün karşısında durduğunu ve canını feda ederek büyük bir faciayı önlediğini vurgulayarak, "Bizim milletimizin temel karakteristiği kahraman bir millet olmasıdır. Her kritik eşikte nasıl durması gerekiyorsa bu millet öyle durmuştur. Anadolu'ya gelişimizde, 1071'de, tarihin bütün evrelerinde bu millet nasıl durması gerekiyorsa topyekun durmuştur. Her zaman o karakteristiği yansıtan büyük evlatlar çıkmıştır. Bizim milletimizin karakteristik özelliği kahramanlık olduğu için tarihin kritik eşiklerinde içinden hep kahramanlar çıkarmıştır. Hep Alparslan'lar, hep Fatih Sultan Mehmet'ler, hep Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ler, hep Ömer Halis Demir'ler, hep Fethi Sekin'ler çıkarmıştır" dedi.
Konuşmaların ardından Şehit Fethi Sekin Polis Merkezi Amirliği'nin açılış kurdelesi Vali Yavuz Selim Köşger, şehit babası Mehmet Sekin ve protokol üyeleri tarafından kesildi. Vali Köşger ve beraberindekiler, ardından Polis Merkezi Amirliği'ni gezdi.

FOTOĞRAFLI

Şehit polis Fethi Sekin'in adı Didim'deki polis merkezine verildiŞehit polis Fethi Sekin'in adı Didim'deki polis merkezine verildiŞehit polis Fethi Sekin'in adı Didim'deki polis merkezine verildiŞehit polis Fethi Sekin'in adı Didim'deki polis merkezine verildi

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