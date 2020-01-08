Şehit polis Fethi Sekin’in babasına duygulandıran hediye

İzmir Adliyesi’ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin’in babasına Antalya’nın Alanya ilçesinde hayırsever vatandaşlar tarafından 150 bin TL değerinde otomobil hediye edildi. Hediye karşında duygulanan baba Sekin, şehidinden gurur duyduğunu belirterek, “Bu gurur tüm Türkiye’nin gururdur. Benim Fethi’m Türkiye’nin kalbimde yaşıyor. Güzel ülkemizde Fethi Sekin’ler bitmez bir Fethi Sekin ölür, bir Fethi Sekin doğar” dedi. Alanya’da hayırseverlerin örnek davranışı duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. İzmir Adliyesi’ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin ile kız kardeşi Fikriye Sekin, Aydın’daki bir program için Elazığ’dan yola çıktı. Baba ve kız kardeşi Sekin, Alanya’ya geldiklerinde Kaymakamlığa ziyarette bulundu. Burada baba Sekin’in geldiği otomobilin eski model olduğu anlaşılması üzerine Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu’nun organizesinde Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in yardımlarıyla hayırseverlere ulaşıldı. Kısa sürede Alanyalı hayırseverler baba Sekin’e hediye etmek üzere 150 bin TL değerindeki şehit Fethi Sekin’in isim ve soy isminin baş harflerini taşıyan 07 FS 223 plakalı lüks otomobili satın aldı. Aracın teslimi için Alanya Kaymakamlık binası önünde tören düzenlendi.

Törene baba ve kız kardeşi Sekin’in yansıra Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Ekrem Kalan, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve hayırseverler katıldı. Kaymakam Harputlu: “Fethi o hainlere gereken cevabı bir kahramanımız”

Burada bir konuşma yapan Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Fethi Sekin ile İzmir’de beraber çalışmanın onur ve gururunu yaşadığını söyledi. Harputlu, “Fethi hakkında söylenecek çok şey var ama ben sadece 2 şey söyleyeceğim. O hadiseli günde İzmir Adliyesi’nde görevliydim ama Fethi Seki’nin kahramanlığı sayesinde büyük bir faciayı önledik. Hain terör örgütü o gün İzmir Adliyesi’ni kafasına koyarak oraya eylem yapmak için gelmişti. O gün Fethi o hainlerin peşlerine takılarak gereken cevabı vermiş bir kahramanımız. Onun dışında Fethi’nin çok özel bir özeliği daha var. Fethi gerçekten kişiliğiyle kimliği ve insanlığıyla 4 dörtlük bir kardeşimiz. Adliyede yanına gelen ve görevli olan herkese gereken bir yardımı ve insanlığı yapmıştır. Bu sayede de hem İzmir’in hem de İzmirlilerin gönlünü kazanmış bir kardeşimizdi. Bu olay sayesinde de tüm Türkiye’nin gönlünü kazandı” dedi.

Başsavcı Yasin Emre: “Milletimiz tüm şehitlerimiz gibi Fethi Sekin’e de minnettardır”

Başsavcı Yasin Emre de şehit Sekin’e minnettar olduklarını belirterek, “Ülkemizi savunurken ve müdafaa ederken bundan önce olduğu gibi bundan sonrada Fethi Sekin şehidimiz sayesin büyük bir terör saldırısı bertaraf edilmiştir. Vatan, bizler ve milletimiz tüm şehitlerimiz gibi Fethi Sekin’e de minnettardır” diye konuştu. “Sekin’in babasını burada ağırlamaktan onur duyduk”

Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı da, “Allah bizlere de inşallah Fethi Sekin’in göstermiş olduğu iradeyi nasip etsin. Fethi Sekin’in babasını burada ağırlamaktan onur duyduk. Yaz tatiline de davet ettik inşallah buyurur gelirler. Fazla söylenecek söz yok. Hayırseverlerimizin yardımıyla bu arabayı kendisine hediye ettik” ifadelerini kullandı. “Canımın parçası ve gözümün nuru Fethi Sekin’in babasıyım”

Baba Sekin ise hediyeden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi: “Bölücü hainlerin İzmir Adliyesi’ne düzenlemiş olduğu saldırıyı bertaraf etmek için canını ortaya koyan, bu uğurda şehadet şerbetini içen Elazığ’ın barından çıkmış adını tüm dünyaya duyuran, canımın parçası ve gözümün nuru Fethi Sekin’in babasıyım. Ben şehidimle gurur duyuyorum, bu gurur tüm Türkiye’nin gururdur. Benim Fethi’m Türkiye’nin kalbimde yaşıyor. Güzel ülkemizde Fethi Sekin’ler bitmez bir Fethi Sekin ölür, bir Fethi Sekin doğar. Arabayı bana taktim eden ve emeği geçen herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”

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