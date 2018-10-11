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Şehit polis Fethi Sekin'in ismi halı sahaya verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 15:37 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine yaptırılan halı sahaya; İzmir Adliyesi'ne saldırı düzenlemek isteyen terör örgütü PKK'lı teröristlere karşı kahramanca mücadele ederken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adı verildi.

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine yaptırılan halı sahaya; İzmir Adliyesi'ne saldırı düzenlemek isteyen terör örgütü PKK'lı teröristlere karşı kahramanca mücadele ederken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adı verildi. Okul bahçesinde düzenlenen törene Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erdinç Ağcakoyunlu, Gölbaşı Müftüsü Abdullah Yıldırım, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Bekir Gaznevi, şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ile kız kardeşi Fikriye Sekin, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Şehit Polis Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, oğlunun vatan uğruna yehit olduğunu belirterek, "Oğlum 5 Ocak 2017 Perşembe günü bölücü kalleşlerin İzmir Adliyesi’ne düzenlediği saldırıyı bertaraf etmek için canını ortaya koydu. Canımın parçası gözümün nuru oğlum Fethi Sekin kutsal vatanımız uğruna şehit oldu. Tüm vatan evlatları da bana evlat oldu. Biz bu ülkenin taşını, toprağını, gülünü, dikenini can bildik, candan aziz bildik. Şimdi bana hala soruyorsanız 'Fethi Sekin kimdir diye?' Fethi Sekin sizsiniz" dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından halı sahanın açılışı yapıldı. Kaymakam Can Aksoy, şehit babası Mehmet Zeki Sekin'e plaket verildi.

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