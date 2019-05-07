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Şehit polis gözyaşları arasında toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 18:18 | Son Güncelleme

Ankara Pursaklar’da uygulama esnasında sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Mevlüt Metin, Çankırı’da düzenlenen törenle toprağa verildi.Pursaklar’da uygulama esnasında sürücünün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Mevlüt Metin’in cenazesi memleketi Çankırı’ya getirildi.

Ankara Pursaklar’da uygulama esnasında sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Mevlüt Metin, Çankırı’da düzenlenen törenle toprağa verildi.
Pursaklar’da uygulama esnasında sürücünün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Mevlüt Metin’in cenazesi memleketi Çankırı’ya getirildi. Baba evine getirilen şehit için Sarıkaya Kötü Yeni Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine şehidin ailesi, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Garnizon Komutan Vekili P. Albay Oğuz Çiçek, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır Ayçiçek, daire müdürleri STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından 3 çocuk babası polis memuru Mevlüt Metin’in cenazesi Yapraklı Sarıkaya Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit polis gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit polis gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit polis gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit polis gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit polis gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit polis gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit polis gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit polis gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit polis gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit polis gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit polis gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit polis gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit polis gözyaşları arasında toprağa verildi
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