HABER

Şehit polis memleketine uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 10:58 | Son Güncelleme

Bursa’da görev başındayken şehit edilen Polis Memuru Alaattin Özdemir için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Bursa’da görev başındayken şehit edilen Polis Memuru Alaattin Özdemir için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Dualar eşliğinde memleketine uğurlanırken, ailesi ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.
Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi’nde bir grup vatandaşın kavgasına müdahale etmek isteyen polis memuru Alaattin Özdemir’in belindeki silahı alan Murat D., Özdemir’in kafasına ateş etti. Yaralı polis memuru ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Organları 6 hastaya umut oldu
Hastanedeki 3 günlük hayat mücadelesine yenik düşen Alaattin Özdemir için ailesi de organlarını bağışlama kararı aldı. Akciğer, böbrek, karaciğer ve korneaları 6 hastaya umut oldu.
Dualarla memleketine uğurlandı
Görevi başında şehit düşen polis memuru için ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki emniyet binasında resmi tören düzenlendi. Sirenler eşliğinde mesai arkadaşları tarafından getirilen Özdemir’in ailesi ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Kızı, babasının polis beresini takarak törene gelirken, Özdemir dualar eşliğinde memleketi Kütahya’ya uğurlandı. Özdemir, Kütahya Merkez Ulu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Kütahya Şehitliğinde defnedilecek.

PARTNERŞahan Gökbakar eşinin desteğiyle bir yılda 35 kilo verdiŞahan Gökbakar eşinin desteğiyle bir yılda 35 kilo verdi
Yanarak hurdaya dönen araçtan sağ çıktıYanarak hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
85 bin TL değerinde kaçak içki ele geçirildi85 bin TL değerinde kaçak içki ele geçirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... "Biz bunu duyunca donduk kaldık"

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... 'Donduk kaldık'

Kan donduran anların görüntüsü ortaya çıktı! Arkasından gelip başından vurdu

Kan donduran görüntü! Arkasından yanaşıp kafasına ateş etti

Uludağ'da kaybolan 2 dağcı için mağara ve kuyular aranıyor

6 gün oldu... Didik didik aranıyorlar

Rusya, Çin sınırına balistik füze saldırılarına karşı hava savunma sistemleri kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Meteoroloji'den kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Başkentte 'poşet' operasyonu! 93 kadını dolandırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Başkentte 'poşet' operasyonu! 93 kadını dolandırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.