HABER

Şehit polis memuru, 2 yıl önce yüzlerce kişi ve çocuğun hayatını kurtarmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 02:12 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR’ın Hani ilçesinde 4 gün önce PKK’lı teröristlerle girdikleri çatışmada şehit olan polis memuru Nazım Tuncer’in (34), 2 yıl önce bir ilkokulda yapılacak ve yüzlerce çocuk ile davet görevlisinin katılacağı 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamalarında patlatılmak istenen içerisinde 150 kilo patlayıcı bulunan aracı dikkati sayesinde yakalatarak faciayı önlediği ortaya çıktı.

Şehit polis memuru, 2 yıl önce yüzlerce kişi ve çocuğun hayatını kurtarmış

Müslim SARIYAR/İSTANBUL (DHA)- DİYARBAKIR’ın Hani ilçesinde 4 gün önce PKK’lı teröristlerle girdikleri çatışmada şehit olan polis memuru Nazım Tuncer’in (34), 2 yıl önce bir ilkokulda yapılacak ve yüzlerce çocuk ile davet görevlisinin katılacağı 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamalarında patlatılmak istenen içerisinde 150 kilo patlayıcı bulunan aracı dikkati sayesinde yakalatarak faciayı önlediği ortaya çıktı.
Diyarbakır Hani ilçesinde 17 Mart 2016 tarihinde akşam saatlerinde devriye gezen polis ekibindeki memurlardan birinin dikkatini Hürriyet İlköğretim Okulu’nun bulunduğu cadde üzerinde park halindeki bir otomobil çekti. Park edilen aracın bulunduğu noktada ilköğretim okulunun dışında Hükümet Konağı da bulunuyordu.
Polis memuru şüphelendiği aracın plakasını sorgulattı. Bu aracın plakası çalıntıydı. Ayrıca aranan araçlar arasında da bulunuyordu. Bunun üzerine olay yerine bomba uzmanlarını istedi. Yapılan incelemede piknik tüplerine bağlı 150 kilo patlayıcı bulundu.
HEDEF 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ KUTLAMALARIYDI
O gün Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Hani ilçesi Merkez Mahallesi’nde 17.03.2016 tarihinde Hürriyet İlköğretim Okulu Merkez caddesi üzeri Hükümet Konağı’na 50 metre uzaklıkta, ilçe emniyet amirliği ekiplerince yapılan devriye görevi sırasında saat 22.00 sıralarında park halinde şüpheli bir araç görülmüştür. İlçe Emniyet Amirliği’nce yapılan plaka sorgulaması sonucunda aracın bomba yüklü araç olduğunun tespit edilmesi üzerine bomba imha ekipleri gönderilmiştir. İçerisinde 3 adet tüp içinde 150 kilo patlayıcı madde bulunan araç, uzman ekiplerce çevre güvenliği alındıktan sonra kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu bombanın 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü programında patlatılması düşünüldüğü değerlendirilmektedir. Güvenlik kuvvetlerinin dikkati sayesinde olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır” denilmişti.
O KAHRAMAN ŞEHİT OLDU
O gün dikkati sayesinde yüzlerce çocuk ve törene katılacakların hayatını kurtaran polis memuru Nazım Tuncer, 4 gün önce Diyarbakır Hani’de PKK’lı terirstlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Tuncer, memleketi Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyünde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı..

FOTOĞRAFLI

Şehit polis memuru, 2 yıl önce yüzlerce kişi ve çocuğun hayatını kurtarmışŞehit polis memuru, 2 yıl önce yüzlerce kişi ve çocuğun hayatını kurtarmışŞehit polis memuru, 2 yıl önce yüzlerce kişi ve çocuğun hayatını kurtarmışŞehit polis memuru, 2 yıl önce yüzlerce kişi ve çocuğun hayatını kurtarmış

PARTNERGöz kamaştırdılarGöz kamaştırdılar
YSK, oy verme işlemi için kararını açıkladıYSK, oy verme işlemi için kararını açıkladı
Adana'da uçak seferleri iptal edildi!Adana'da uçak seferleri iptal edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünya diken üstünde! ABD'ye çok sert tepki: Tehdit etti

Dünya diken üstünde! ABD'ye çok sert tepki: Tehdit etti

ABD dünyanın konuştuğu haberi yalanladı!

ABD dünyanın konuştuğu haberi yalanladı!

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

Söz ve Kızım dizileriyle ilgili flaş karar!

Söz ve Kızım dizileriyle ilgili flaş karar!

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gebze'de feci kaza! Arızalan aracı iterlerken otomobil çarptı

Gebze'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Manisa'da çok sayıda öğrenci yemekten zehirlendi

Çok sayıda öğrenci yemekten zehirlendi

Tarihi cami alev alev yandı

Tarihi cami alev alev yandı

Şehit polis memuru, 2 yıl önce yüzlerce vatandaşın hayatını kurtarmış

Şehit polisin 2 yıl önce yaptığı kahramanlık ortaya çıktı

Kış Gündönümü Doodle oldu! En uzun gece 21 Aralık Kış Ekinoksu nedir?

Google'dan kış gündönümü sürprizi!

Resmi Gazete'de yayımlandı: 32 ilde oy verme saatleri değişti

YSK, oy verme işlemi için kararını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.