Şehit polis memuru Ateş için tören

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 2016'da gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit düşen polis memuru Muammer Ateş için Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Törene, şehit polis memurunun babası Orhan, annesi Leyla Ateş'in yanı sıra Vali Ali Hamza Pehlivan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Erdal Çetinkaya, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, şehidin meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Vali Pehlivan, törende yaptığı konuşmada, terör örgütlerinin Türk milletinin birliğine, beraberliğine, bayrağına, vatanına, milletine kastetmeye çalıştığını söyledi.

Terör örgütlerinin bu yaptıklarıyla Türk milletini bölmeye ve yıkmaya çalıştığını ancak başaramadığını belirten Pehlivan, "Allah'ın izniyle bundan sonra da başaramayacaklar çünkü bu milletin Muammer gibi 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla yola çıkan, vatanı, bayrağı, milleti için gözünü kırpmadan göğsünü siper edip canını vermeyi göze alan yiğitleri var." dedi.