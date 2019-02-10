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Şehit polis memuru Çelik son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 14:26 | Son Güncelleme

Gaziantep'te trafik kazasında şehit olan polis memuru Yusuf Çelik'in cenazesi, Ankara'da toprağa verildi - Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı

Gaziantep'te devriye görevi yapan polis aracının refüjdeki ağaca çarpması sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Çelik, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis memuru Çelik için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehit polisin annesi Aysel, babası Arslan, kardeşleri Abdulbaki ve Gülsema Çelik'in yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren ile emniyet mensupları, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin annesi, babası ve kardeşleri, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, konulduğu top arabası ile kortej eşliğinde cami avlusundan çıkarıldı.

Şehidin cenazesi, Etimesgut ilçesindeki Elvanköy Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

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