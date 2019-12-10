HABER

Şehit polis memuru Haşim Usta'nın adı Ataşehir'de bir okula verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 23:35 | Son Güncelleme

Şehit polis memuru Haşim Usta'nın adı Ataşehir'de bir okula verildi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta 2016 yılında yaşanan terör saldırısında şehit olan polis memuru Haşim Usta'nın ismi, Ataşehir'deki Yeni Çamlıca İmam Hatip Ortaokuluna verildi.

Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, yaptığı açıklamada, daha önce okula şehit polis memuru Usta'nın adının verilmesiyle ilgili talep aldıklarını ve İstanbul Valiliğinin oluruyla bunu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şehit polis memurunu hayırla yad ettiklerini ifade eden Ertaş, "Dinimizde de şehitler ölmez, yaşıyor diyoruz. Şehitlerimize büyük vefa borcumuz var. Onların sayesinde ayaktayız. Allah onlardan razı olsun." ifadesini kullandı.

Ağabey emekli astsubay Mahmut Usta da hassasiyetlerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen terör saldırısında 40'ı emniyet mensubu 47 kişi şehit olmuş, 243 kişi de yaralanmıştı.

PARTNERNur Yerlitaş'tan flaş karar! Veda etti...Nur Yerlitaş'tan flaş karar! Veda etti...
Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!
Ölen atın başından ayrılmadıÖlen atın başından ayrılmadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş saldırısı Şehit Polis Memuru Haşim Usta

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Balıkesir'de 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğünde üç ayrı deprem

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan yeşil ve gri pasaport açıklaması

Dışişleri'nden yeşil ve gri pasaport açıklaması

MHP’li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

MHP’li eski başkana 6 ay hapis cezası!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Halit Akçatepe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Halit Akçatepe sorusu

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Nobel' tepkisi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Nobel' tepkisi

Çorlu'daki tren faciası davasında yürek yakan soru: Sevdiklerimizi kim öldürdü hakim amca?

Yürek yakan soru: Sevdiklerimizi kim öldürdü hakim amca?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.