Şehit polis memuru için tören düzenlendi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, üç gün önce motosikletli polis timiyle (Yunus) taksinin çarpışması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Hayrettin Yılmaz için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan törene, 29 yaşındaki Şehit Polis Memuru Hayrettin Yılmaz'ın annesi Sevgi, babası Tuncer, kız kardeşi Özge Yılmaz ve yakınları ile Vali İzzettin Küçük, Garnizon Komutanı Albay Kıvanç Kerpişçi, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ve çok sayıda polis katıldı.

Törende Şehit Yılmaz'ın öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü İzani Turan tarafından dua edildi.

Şehidin tabutunun meslektaşları tarafından cenaze aracına konulduğu sırada, anne Sevgi Yılmaz baygınlık geçirdi. Anne Yılmaz'a tören alanında hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

Şehit Hayrettin Yılmaz'ın cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere Kırşehir'e gönderildi.