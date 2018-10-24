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Şehit polis memuru için tören düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 12:38 | Son Güncelleme

Bursa'da motosikletli polis timiyle taksinin çarpışması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra şehit olan polis memuru Hayrettin Yılmaz için İl Emniyet Müdürlüğünde tören yapıldı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, üç gün önce motosikletli polis timiyle (Yunus) taksinin çarpışması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Hayrettin Yılmaz için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan törene, 29 yaşındaki Şehit Polis Memuru Hayrettin Yılmaz'ın annesi Sevgi, babası Tuncer, kız kardeşi Özge Yılmaz ve yakınları ile Vali İzzettin Küçük, Garnizon Komutanı Albay Kıvanç Kerpişçi, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ve çok sayıda polis katıldı.

Törende Şehit Yılmaz'ın öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü İzani Turan tarafından dua edildi.

Şehidin tabutunun meslektaşları tarafından cenaze aracına konulduğu sırada, anne Sevgi Yılmaz baygınlık geçirdi. Anne Yılmaz'a tören alanında hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

Şehit Hayrettin Yılmaz'ın cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere Kırşehir'e gönderildi.

Kükürtlü Caddesi Kükürtlü Taksi Durağı önünde, 21 Ekim Pazar günü Yunus timinin bulunduğu 16 A 4886 plakalı motosiklet ile Sıtkı Dağ idaresindeki 16 T 0360 plakalı taksinin çarpışması sonucu ağır yaralanan ve Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın dün beyin ölümü gerçekleşmişti. Organları bağışlanan Yılmaz'ın kalbi, akciğeri, karaciğeri ve böbrekleri alınarak Ankara ve Bursa'daki 5 hastaya nakledilmesine karar verilmişti.

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Bursa şehit tören

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