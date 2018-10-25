Şehit polis memuru, Kırşehir'de toprağa verildi

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- BURSA'nın Osmangazi ilçesindeki kazada şehit olan, bağışlanan organlarıyla 5 kişiye can veren Yunus timinde görevli polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın (29) cenazesi, memleketi Kırşehir'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde gerçekleşen kazada 16 A 4886 plakalı motosikletli polis ekibi, taksi durağı önünde manevra yapmaya çalışan Sıtkı Dağ'ın kullandığı taksiyle çarpıştı. 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra beyin ölümü gerçekleşen Yılmaz'ın organları bağışlandı. Yılmaz'ın kalbi, karaciğeri, akciğeri ve iki böbreği organ bekleyen 5 hastaya nakledildi.

KARDEŞLERİ TABUTUNA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Görevi başında şehit olan polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın cenazesi, dün akşam saatlerinde Kırşehir'de bulunan baba evine getirdi. Öğle namazını müteakiben gerçekleştirilen cenaze törenine Vali İbrahim Akın, Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkan Vekili Veli Şahin, Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz de katıldı. Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Yılmaz'ın babası Tuncer Yılmaz, annesi Sevgi Yılmaz ile kardeşleri Özge ve Rüya Yılmaz da tabuta sarılarak gözyaşları döktü. Şehit memur Hayrettin Yılmaz, Kırşehir Şehitliği'nde toprağa verildi.