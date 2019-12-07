HABER

Şehit polis memuru, memleketine uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 11:11 | Son Güncelleme

BURSA'da, komşular arasında çıkan kavga sırasında Murat Dağkoçak'ın (26), belindeki tabancayı alarak başına ateş etmesiyle şehit olan polis memuru Alaattin Özdemir'in cenazesi(44), Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Kütahya’ya gönderildi.

Muammer İRTEN-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-BURSA'da, komşular arasında çıkan kavga sırasında Murat Dağkoçak'ın (26), belindeki tabancayı alarak başına ateş etmesiyle şehit olan polis memuru Alaattin Özdemir'in cenazesi(44), Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Kütahya’ya gönderildi.
Olay, geçen salı günü saat 19.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Su Deposu Caddesi'ndeki meydana geldi. Bir apartmanda komşular arasında çıkan kavga nedeniyle polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak yaşanan arbede sırasında, kavga eden taraflardan Murat Dağkoçak, polis memuru Alaattin Özdemir'in silahını aldı. Ardından da Dağkoçak'ı başından vurdu. Ağır yaralanan Özdemir, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Dağkoçak, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Murat Dağkoçak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DÜN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
3 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan polis memuru Alaattin Özdemir'in, dün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Özdemir Ailesi, organları bağışlama kararı aldı.
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE TÖREN
Evli ve 2 çocuk babası olan polis memuru Alaattin Özdemir için bu sabah Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehidin yakınlarının güçlükle ayakta durduğu törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa milletvekilileri ile Şehit Özdemir’in meslektaşları katıldı.
Özdemir’in cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya’ya gönderildi. Şehit Alaattin Özdemir, Kütahya Merkez Ulu Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kütahya Hava Şehitliği'ne defnedilecek.

FOTOĞRAFLI

Watch GT 2 ile sağlıklı bir yaşama 'adım atın' Watch GT 2 ile sağlıklı bir yaşama 'adım atın'
Dünyalara bedel ilk söz... Otizmli Berkay ilk kez 'anne' dediDünyalara bedel ilk söz... Otizmli Berkay ilk kez 'anne' dedi
Edirne polisi, kadınların yüzüne sıvı atıp kaçan şüpheliyi arıyorEdirne polisi, kadınların yüzüne sıvı atıp kaçan şüpheliyi arıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... "Biz bunu duyunca donduk kaldık"

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... 'Donduk kaldık'

Kan donduran anların görüntüsü ortaya çıktı! Arkasından gelip başından vurdu

Kan donduran görüntü! Arkasından yanaşıp kafasına ateş etti

Uludağ'da kaybolan 2 dağcı için mağara ve kuyular aranıyor

6 gün oldu... Didik didik aranıyorlar

Rusya, Çin sınırına balistik füze saldırılarına karşı hava savunma sistemleri kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Meteoroloji'den kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Başkentte 'poşet' operasyonu! 93 kadını dolandırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Başkentte 'poşet' operasyonu! 93 kadını dolandırmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.