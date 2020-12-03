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Şehit polis memuru memleketine uğurlandı

03.12.2020 18:13 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Barış Göl’ün naaşı düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.Polis memuru Barış Göl (40) için Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Barış Göl’ün naaşı düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Polis memuru Barış Göl (40) için Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene şehidin anne, baba, eşi ile 3 çocuğu ve yakınları katıldı. Baba Osman Göl, "Ağlamayacağım. Oğlum peygamberimize komşu oldu. Oğlum kavga ederken değil, oğlumu bir çakal vurdu." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Vali Coşkun, "Hiç endişe etmeyin ne gerekiyorsa yapılıyor." dedi.

Oğlunun tabutuna sarılan Osman Göl, "Oğlum sana hakkım bin kere değil yüz bin kere helal olsun. Yolun açık olsun, sen gönüllerin Barış’ıydın." diye konuştu.

Tabutun başına çocuklarıyla gelen şehidin eşi Gülşah Göl ise "Barış’ım yolun açık olsun. Sen bizi hiç üzmedin. Çocuklarım babanız bir kahraman." diye seslendi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, şehidin ailesine başsağlığı diledi.
Saygı duruşunun ardından okunan Kur’an tilaveti sonrası şehidin naaşı meslektaşlarının omuzları eşliğinde taşındı. Şehidin yakınları törende gözyaşlarına hakim olamazken, 5 aylık çocuğu ailenin kucağında tören alanına getirildi. Şehidin küçük oğlu ise babasını asker selamı vererek uğurladı.
Şehit polis memuru memleketi Osmaniye’ye uğurlandı.

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