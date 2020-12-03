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Şehit polis memuru memleketine uğurlandı

03.12.2020 18:35 | Son Güncelleme:
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Şehit polis memuru memleketine uğurlandı

Cinayet zanlısı Muhammet Karataş tarafından şehit edilen 3 çocuk babası polis memuru Barış Göl (40) için Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Şehit edilen polis memuru Barış Göl (40) için Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Öksüz ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

"HAKKIM, MİLYON KERE HELAL OLSUN"

Törende güçlükle ayakta duran şehidin babası Osman, annesi Medine, hemşire eşi Gülşah ve çocuklarını Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol teskin etmeye çalıştı. Şehit polis memurunun babası Osman Göl, oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Hakkım bir kere değil, milyon kere helal olsun" dedi.

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TÖREN BİTENE KADAR BABASININ TABUTUNA SELAM DURDU

Şehidin en küçük çocuğu olan kızı Güneş, törene kundakta yakınlarının kucağında katılırken, büyük oğlu Osman Göl ise babasının Türk bayrağına sarılı tabutunun karşısına geçip selam durdu. Küçük Osman, tören bitene kadar elini indirmedi.

Diğer oğlu Kaan'ı ise annesi Gülşah Göl teskin etmeye çalıştı. İl Müftüsü Celal Sürgeç'in dua ettirmesinin ardından şehidin ailesi tabuta sarılıp öptü, Gülşah Göl, eşini "Kahramanım" diyerek uğurladı.

Törenin adından Barış Göl'ün cenazesi memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine gönderildi. (DHA)

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