Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşinin paylaşımı yürekleri sızlattı! “Sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu”

Türkiye’yi yasa boğan İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi Yunus Emre Geçti (19) tarafından tabancayla vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz’ın eşi Semih Yılmaz sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Yılmaz’ın kendisi gibi polis memuru olan kocası düğün fotoğraflarını paylaşarak şu notu düştü:





“Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim, sen benim bu dünyadaki en büyük hasretliğimsin, seni daima sevdim ve ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim dünyalar güzeli eşim benim”

''ZAMAN SENİNLE DURDU SEVGİLİM''

Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi profil hesabının biyografi bölümüne 'Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz 23.09.2024 Zaman senle durdu sevgilim' notunu ekledi.

''ÇOCUKLUĞUNDA ŞEHİTLİK İÇİN DUA ETTİĞİNİ SÖYLERDİ HEP''

Şehit Yılmaz'ın eşi aynı zamanda paylaştığı başka bir fotoğrafın altında, çocukluğunda şehitlik için dua ettiğini söyleyerek, şu paylaşımda bulundu:



''Hayat arkadaşımdı benim hem de silah arkadaşım. Çocukluğunda şehitlik için dua ettiğini söylerdi hep. Devletin bir kağıdı boşa harcanınca sinirlenirdi. Bayrağa çok aşıktı, her gördüğü yerde bayrak fotoğrafını çekerdi. Çok çalışırdı, 'Devlet bana bu maaşı veriyorsa, benim bunu hak etmem gerekiyor, yetim hakkı var bunda' derdi. Kalbi temiz olduğu için Rabbim şehadeti nasip etti ona. Sivas'a izin alıp geleceğimiz gün, al bayrağa sarılı tabutunu getirdim. Vatan için yarım kalan sevdalara bizimki de eklendi. Mahşere kaldı kavuşmamız. Tüm aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun, vatan sağolsun.''