HABER

Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 14:23 | Son Güncelleme

İstanbul Sancaktepe'de, görev dönüşü kayganlaşan yolda motosikletiyle geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ali Ulaş'ın cenazesi memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi

İstanbul Sancaktepe'de, görev dönüşü kayganlaşan yolda motosikletiyle geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ali Ulaş'ın cenazesi memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde defnedildi.

Şehit Ulaş'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınarak Müftü Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehit polis Ulaş'ın eşi Beyhan, oğlu Kürşat, kızı Tuğba Ulaş ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Burada alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi Turhal Belediyesi önünde hazırlanan alana konuldu. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze namazına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Tokat Vali Vekili Mehmet Gökdekmerdan, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

PARTNERBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniğiBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniği
Balıkçıların yeni sezon heyecanıBalıkçıların yeni sezon heyecanı
Kız yurdunda ön kayıtlar devam ediyorKız yurdunda ön kayıtlar devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenaze şehit Tokat Turhal

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın başlıyor

Abdulkadir Elgeni'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Aydos Ormanları'nda vahşet! Boğazı kesilip yakıldı

İBB'den Samandıra'da polisin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama

Samandıra'daki ölümlü kazaya ilişkin açıklama

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 'park sistemi' dönemi!

Vali talimat verdi! İlk kez uygulanmaya başladı

İstanbul'da dolandırıcılık çetesi çökertildi!

Yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Yöntemleri 'pes' dedirtti!

Turuncu kategorideki terörist, asker ve sivil katili çıktı

Turuncu kategorideki terörist, asker ve sivil katili çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.