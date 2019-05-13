Şehit Polis Memuru Taşköprü, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA) - YOZGAT’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iki polis memurundan biri olan şehit Hayrullah Taşköprü (27) Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Kabaca köyünde toprağa verildi. Kaza, geçen Cumartesi günü Yozgat-Ankara Karayolu’nun Yerköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Fatih Şevket Ersin yönetimindeki 27 UY 101 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, polis memurları sürücü Fatih Şevket Ersin ile yanında bulunan Hayrullah Taşköprü, yaşamını yitirdi. Muhammet Enes Yolcu ise yaralandı. Ağrı Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polislerin Ankara'da katıldıkları eğitimin ardından kendi araçlarıyla Ağrı'ya dönüş için yola çıktığı öğrenildi. TÖREN DÜZENLENDİ Dün Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) düzenlenen törenin ardından Hayrullah Taşköprü’nün cenazesi Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Kabaca Köyü’ne, Fatih Şevket Ersin’in cenazesi ise İzmir’in Ödemiş ilçesine gönderildi. Evli olan Hayrullah Taşköprü’nün cenazesi sabah saatlerinde Kabaca Köyü’ne ulaştı. Şehidin köy camiinde kılınan cenaze namazına Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. EŞİ AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ Törende şehidin polis eşi Yonca Taşköprü ayakta durmakta güçlük çekti. Genç kadını meslektaşları ve yakınları teselli etti. Şehidin annesi Semra Taşköprü ise, “Oğlum beni bırakıp nereye gidiyorsun” diye ağıt yakarken, polisler teselli etti. Baba Hayrettin Taşköprü de cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı. Hayrullah Taşköprü'nün cenazesi, öğle namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

