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Şehit polis memurunun cenazesi Kayseri’ye geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 18:36 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde ekip aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Taha Uluçay'ın (31) cenazesi, memleketi havayoluyla Kayseri’ye getirildi.

Şehit polis memurunun cenazesi Kayseri’ye geldi

KAYSERİ, (DHA)- ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde ekip aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Taha Uluçay'ın (31) cenazesi, memleketi havayoluyla Kayseri’ye getirildi.
Şehit Polis Memuru Taha Uluçay için Erkilet 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'nda karşılama töreni düzenlendi. Törene Vali Şehmus Günaydın’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Komando Tugay Komutan Vekili Özgür Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve şehit yakınları katıldı. Yapılan törenin ardından Şehit Taha Uluçay’ın cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Uluçay'ın cenazesi yarın öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Polis Şehitliği'nde toprağa verilecek.

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Şehit polis memurunun cenazesi Kayseri’ye geldiŞehit polis memurunun cenazesi Kayseri’ye geldiŞehit polis memurunun cenazesi Kayseri’ye geldi

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