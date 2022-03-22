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  4. Şehit polis Necati Aygün ile ilgili kahreden detay! Amcasıyla aynı kaderi paylaştı

Şehit polis Necati Aygün ile ilgili kahreden detay! Amcasıyla aynı kaderi paylaştı

22.03.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde meydana gelen patlamada şehit olan polis memuru Necati Aygün'ün (32), Aydın'ın Çine ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Şehit Aygün'ün, polis olan amcası Mestan Aygün'ün de 16 yıl önce görev yaptığı Uşak'ta, ekip otosu kazasında şehit olduğu öğrenildi. Taziyeleri kabul eden baba Aygün, "Amcası Mestan Aygün de kendisi gibi polisti. O da 16 yıl önce Uşak'ta göreve giderken ekip otosunun kaza yapması sonucu şehit oldu" dedi.

Şehit polis Necati Aygün ile ilgili kahreden detay! Amcasıyla aynı kaderi paylaştı

Bingöl merkeze bağlı Kaleönü Mahallesi'ndeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde, saat 13.30 sıralarında, eğitim alanına anti tank mühimmatı sevkiyatı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan özel harekat polisleri Necati Aygün ve Birol İli, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

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Malatya ardından da Bingö'de görev yaptığı öğrenilen 6 yıllık polis memuru Aygün'ün şehit olduğu haberi, Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Çine Kaymakamı Turan Erdoğan ve beraberindeki heyet, şehadet haberini baba Mehmet Aygün'e (62) verdi. Şehit Aygün'ün, 5 yıldır Gülçimen Aygün ile evli olduğu, Ayselnaz (3) isminde kız çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

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POLİS AMCASI DA 16 YIL ÖNCE ŞEHİT OLMUŞ

Ailesinin 2 çocuğundan 1'i olan ve annesi Aysel Aygün'ün 12 yıl önce yaşamını yitirdiği öğrenilen Necati Aygün'ün babaevine, Türk bayrakları asıldı. Taziyeleri kabul eden baba Aygün, "Oğlum Necati, Bingöl'de bu yıl 4'üncü görev yılını tamamlayacaktı. Üniversiteyi dışarıdan okuyup, işletme bölümünü bitirdi sonrasında polis oldu. Amcası Mestan Aygün de kendisi gibi polisti. O da 16 yıl önce Uşak'ta göreve giderken ekip otosunun kaza yapması sonucu şehit oldu" dedi.

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Öte yandan şehit polis Aygün'ün cenazesinin, yarın toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'a getirileceği belirtildi. Şehidin eşi Gülçimen Aygün ve kızı Ayselnaz Aygün'ün de cenazeyle birlikte Aydın'a gelecekleri öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
şehit polis Bingöl
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