Şehit polis oğlunu, 'Kuzum sana doyamadım' diyerek uğurladı

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)- KONYA'da göreve giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinin aracına, başka bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ali Teke (37), yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Rukiye Teke, "Kuzum ben sana hiç doyamadım" diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih ve Karakayış Caddeleri'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Bir ihbar üzerine olay yerine giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekibin içinde bulunduğu araca, kavşakta, Muhammet Ali Toraman'ın (25), kullandığı 42 FKG 63 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yaşar Orman'ın(37) kullandığı 42 DIB 73 plakalı olay yeri inceleme aracı yan yattı. Kazada evli ve 2 çocuk babası polis memuru Ali Teke şehit olurken, ekip arkadaşları Yaşar Orman ve Mevlüt Boğaz (41) ile otomobil sürücüsü Muhammet Ali Toraman ve beraberindeki Muazzez Yılmaz (30) yaralandı. Yaralılar, çeşitle hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Ali Teke'nin kazayı duyup olay yerine gelen mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Şehit polis memuru Ali Teke'nin Konya Numune Hastanesi morgundan alınan cenazesi ilk olarak Selçuk Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada Teke için helallik alındı. Daha sonra ise cenaze törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı içerisindeki namazgaha götürüldü. Cenaze kortejine meslektaşları, ekip araçlarıyla eşlik etti.

'HEP SEN BANA BAKTIN, BEN SANA BAKAMADIM'

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Jandarma Komutanı Ercan Yaşin'in yanı sıra şehit polisin mesai arkadaşları ile sevenlerinin katıldığı törende şehit oğlunun tabutuna sarılan anne Rukiye Teke, "Kuzum ben sana hiç doyamadım. Hep sen bana baktın, ben sana bakamadım. Sen, 2 çocuğunu bana bırakıp da mı gittin kuzum ? Sen kırmızı bayraklara sarılıp mı gelecektin ? İçim yanıyor kuzum. Genç yaşında bizi bırakıp gittin. Seni Allah'a emanet ediyorum. Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye feryat etti. Şehit oğlunun meslektaşları tarafından sakinleştirilmek istenilen anne, "Ben oğlumun yanından ayrılamam. Siz gidin" diyerek, bir süre tabutun yanına konulan Ali Teke'nin fotoğrafına konuştu. Baba Sabri Teke de oğlunun tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Şehit Polis memuru Ali Teke, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Konya Polis Şehitliği'ne defnedildi.