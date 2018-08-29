Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Keban İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru Mesut Çakıcı (52), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Keban İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 4 çocuk babası Mesut Çakıcı, önceki gün görevi başında kalp krizi geçirdi. Ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Çakıcı, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

Şehit Mesut Çakıcı için bugün ikindi namazı sonrası, İzzetpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına, Vali Yardımcıları Mustafa Gül ve Erkan Kaçmaz, Emniyet Müdürü Doğan Cangül, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emniyet ve askeri personel, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Şehit Polis Memuru Mesut Çakıcı'nın cenazesi, Harput Mezarlığı'na götürülerek aile mezarlığında defnedildi.

