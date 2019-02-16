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Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 14:46 | Son Güncelleme

Uşak’ta yaşanan rehine olayında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Mehmet Aksoy (37) memleketi Konya’da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.Uşak’ın Banaz ilçesinde bir kadının rehin alındığı ihbarı üzerine olay yerine giden ve şüpheli şahıs tarafından vurularak şehit edilen polis memuru Mehmet Aksoy’un naaşı Uşak’ta düzenlenen törenin ardından memleketi Konya’nın Doğanhisar ilçesine getirildi.

Uşak’ta yaşanan rehine olayında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Mehmet Aksoy (37) memleketi Konya’da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Uşak’ın Banaz ilçesinde bir kadının rehin alındığı ihbarı üzerine olay yerine giden ve şüpheli şahıs tarafından vurularak şehit edilen polis memuru Mehmet Aksoy’un naaşı Uşak’ta düzenlenen törenin ardından memleketi Konya’nın Doğanhisar ilçesine getirildi. Evli ve iki çocuğu bulunan şehit polis memuru Aksoy’un naaşı aile yakınlarından helallik almak üzere baba evine götürüldükten sonra mahalle meydanına cenaze töreni düzenlendi. Katılımın yoğun olduğu törende şehidin öz geçmişi okundu. Şehit polis Yukarı Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla mahalle mezarlığına defnedildi.
Şehit polis memuru Mehmet Aksoy için düzenlenen cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Konya protokolü, milletvekilleri, askeri ve sivil erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı
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