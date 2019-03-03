Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

Büyük milletin tarihinin her döneminde ihanete ve saldırıya uğradığını ve uğradığı bütün bu ihanet ve saldırılar karşısında İlhan Odabaşı gibi kahraman kardeşlerinin büyük fedakarlığı ile bu saldırıların hepsi bertaraf edildiğini vurgulayan Günaydın, şunları söyledi:

"Odabaşı kardeşimiz de Kayseri'de kutsal görevini yerine getirirken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaklaşık bir aydır doktorlarımızın büyük gayretlerine karşın şehadet mertebesine ulaşmıştır. Burada şunu ifade etmek isterim ki biz devlet olarak sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız. Ailemize dün akşam söz verdik, kesinlikle onlar müsterih olsunlar, devletimiz bu olayın sonuna kadar takipçisi olacak ve bundan sonra da şehidimizin emaneti bizim emanetimiz olacaktır."

Törene, şehidin eşi Dilek, çocukları Ahmet Kağan, Yasemin ve Elif, babası Ahmet ve ağabeyi Mustafa Odabaşı ile Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, Asayiş Şube Daire Başkanı Levent Tuncer, milletvekilleri Mustafa Elitaş, İsmail Tamer, Çetin Arık ve Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Jandarma Komutanı Kurmay Jandarma Albay Hüseyin Bekmezci, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile şehidin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.