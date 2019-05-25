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ŞEHİT POLİS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 18:10 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA Fatih'te trafik kazasında şehit olan polis memuru Mustafa Kartal son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA
Fatih'te trafik kazasında şehit olan polis memuru Mustafa Kartal son yolculuğuna uğurlandı.
Ayvansaray Mahallesi Ayvansaray Caddesi'nde dün Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli Uğurcan Aslanpay ve Mustafa Kartal görev dönüşü kaza yapmıştı. Kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki 4 yıllık polis memuru Mustafa Kartal şehit oldu.
Şehit polis için ikindi vakti Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, meslektaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Oğlunun üniformasını giyen baba Fazıl Kartal taziyeleri kabul etti. Şehit polis memuru için ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Helallik alındı. Şehit polis Mustafa Kartal, Kartal Soğanlık mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:
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-Cenazenin camiye getirilmesi
-Meslektaşları ve cenazeye gelenlerden görüntü
-Ailenin görüntüsü
-Oğlunun montunu giyen babanın görüntüsü
-Taziyeleri kabul etmesi
-İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın gelmesi
-İstanbul valisi Ali Yerlikaya'nın gelmesi
-Aileye taziyede bulunması
-Cenaze namazının kılınması
-Törenden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

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