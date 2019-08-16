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Şehit polis Ulaş, Tokat'ta son yolculuğa uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 17:22 | Son Güncelleme

İSTANBUL Sancaktepe'de çim sulama fıskiyelerinden yola akan su nedeniyle kullandığı motosikletin kontrolünü kaybettiği kazada şehit olan polis memuru Ali Ulaş (50), memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi.

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TURHAL(Tokat),(DHA) - İSTANBUL Sancaktepe'de çim sulama fıskiyelerinden yola akan su nedeniyle kullandığı motosikletin kontrolünü kaybettiği kazada şehit olan polis memuru Ali Ulaş (50), memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli, Musa ve Fadime çiftinin 5 çocuğundan 3'üncüsü, evli ve 2 çocuk sahibi Ali Ulaş, önceki gün Sancaktepe ilçesi Anadolu yolu Samandıra gişeleri bağlantısında, motosikletle görev sırasında fıskiyelerden akan su nedeniyle kayganlaşan zeminde kaza geçirdi. Ulaş, kaza sonrası yaralı olarak kaldırıldığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Ulaş'ın cansız bedeni, dün akşam saatlerinde, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesine getirilerek, hastane morguna konuldu. Bugün öğle saatlerinde morgdan alınan Ulaş'ın cenazesi, Turhal Belediyesi'ne ait araçla törenin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Törene katılan şehidin annesi Fadime Ulaş ile eşi Beyhan Ulaş, gözyaşlarını tutamadı. Şehidin eşi Beyhan Ulaş ise polislerin desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. İlçedeki cenaze törenine İçişleri Bakanı Yardımcısı Sabri Erdil, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Vali Vekili Mehmet Gödekmerdan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanı Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, ilçe belediye başkanları, şehidin yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. İl Müftüsü Yardımcısı Cabir Çelik'in kıldırdığı namazın ardından şehidin tabutu, tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı. Şehit polis memuru Ali Ulaş, Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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