HABER

Şehit polis Yılmaz'ın adı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 15:00 | Son Güncelleme

Şehit polis Yılmaz'ın adı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde yaşatılacak

KIRŞEHİR (AA) - Bursa'da geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan ve vasiyeti üzerine ailesince bağışlanan organlarıyla 5 kişiye hayat veren polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın adı, Kırşehir'de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne verildi.

Vali İbrahim Akın, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, şehitlerin adının ve hatıralarının yaşatılması için yürütülen çalışmaları her zaman desteklediklerini belirtti.

Şehitlerin hatıralarını yaşattıklarını ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını aktaran Akın, vefatının birinci yılında Yılmaz'ın adının kentteki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne verildiğini dile getirdi.

Akın, "Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kapımız da gönlümüz de onlara sonuna kadar açık." diye konuştu.

Şehidin babası Tuncer Yılmaz da evlatlarının adının yaşatılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Törenin ardından şehidin babaevinde mevlit okutuldu, misafirlere yemek verildi.

Törene, Şehit Yılmaz'ın ailesi ve yakınları ile Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, hastane yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Vali koltuğunu lise öğrencisine bıraktıVali koltuğunu lise öğrencisine bıraktı
İlkokul öğrencileri sokak hayvanlarına kulübe yaptıİlkokul öğrencileri sokak hayvanlarına kulübe yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kırşehir şehidin adı verildi

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalın'dan '150 saat' açıklaması

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

Malatya'da HDP Hekimhan İlçe Başkanı Muharrem Özbey gözaltına alındı

HDP'li başkan gözaltına alındı

Resulayn’da teröristlerin açtığı tünelleri kapatılıyor

Teröristlerin açtığı tünelleri böyle kapatılıyor

Van'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi! Asker tek tek çıkardı

Van'da ele geçirildi! Asker tek tek çıkardı

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son dakika açıklaması

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son dakika açıklaması

Eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlayan kadın öldü

Eşiyle tartıştıktan sonra intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.