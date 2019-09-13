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Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 14:52 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit düşen polis memuru Ali Öztürk, şahadetinin 4’üncü yılında memleketi Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde anıldı.Sabah saatlerinde ilçe kaymakamlığı önünde düzenlenen programda, Siverek Bisiklet Takımından 15 sporcu Diyarbakır Çermik’e bağlı Gürüz kırsal mahallesinde bulunan Şehit polis Ali Öztürk’ün mezarına götürecekleri bayrakları, ilçe kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın ve ilçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım’dan aldı.Yaklaşık 35 kilometre pedal çeviren sporcular, Çermik’e bağlı Gürüz kırsal mahallesinde bulunan Ali Öztürk’ün mezarına gelerek dua etti.Duygulu anların yaşandığı anma programında Şehit Polisin oğlu Burak Öztürk gözyaşlarına hakim olamadı, annesi ve çevredekiler tarafından teselli edilen küçük çocuk daha sonra Türk bayrağını öpüp alnına koyduktan sonra şehit babasının mezarına bıraktı.Yapılan anma programı ile ilgili açıklamada bulunan Siverek Halk Eğitimi Müdürü Mahmut Kışlar,” 2015 yılında Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bölücü ve hain terör örgütü tarafından şehit edilen Şehit Polis Ali Öztürk’ü, şehit edilişinin dördüncü yıl dönümünde anmak, unutulmadığını göstermek ve ailesine tekrardan başsağlığı dilemek amacıyla bugün Halk Eğitimimizin Bisiklet Takımıyla Siverek’ten buraya kadar geldik.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit düşen polis memuru Ali Öztürk, şahadetinin 4’üncü yılında memleketi Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde anıldı.
Sabah saatlerinde ilçe kaymakamlığı önünde düzenlenen programda, Siverek Bisiklet Takımından 15 sporcu Diyarbakır Çermik’e bağlı Gürüz kırsal mahallesinde bulunan Şehit polis Ali Öztürk’ün mezarına götürecekleri bayrakları, ilçe kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın ve ilçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım’dan aldı.
Yaklaşık 35 kilometre pedal çeviren sporcular, Çermik’e bağlı Gürüz kırsal mahallesinde bulunan Ali Öztürk’ün mezarına gelerek dua etti.
Duygulu anların yaşandığı anma programında Şehit Polisin oğlu Burak Öztürk gözyaşlarına hakim olamadı, annesi ve çevredekiler tarafından teselli edilen küçük çocuk daha sonra Türk bayrağını öpüp alnına koyduktan sonra şehit babasının mezarına bıraktı.
Yapılan anma programı ile ilgili açıklamada bulunan Siverek Halk Eğitimi Müdürü Mahmut Kışlar,” 2015 yılında Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bölücü ve hain terör örgütü tarafından şehit edilen Şehit Polis Ali Öztürk’ü, şehit edilişinin dördüncü yıl dönümünde anmak, unutulmadığını göstermek ve ailesine tekrardan başsağlığı dilemek amacıyla bugün Halk Eğitimimizin Bisiklet Takımıyla Siverek’ten buraya kadar geldik. Yaklaşık 35 kilometreyi bisikletleriyle gelen sporcularımızı tebrik ediyorum. Şehidimizi şehadetinden dolayı kutluyor, ailesine tekrardan başsağlığı diliyorum” dedi
Şehit Ailelerinin acılarının her zaman ateş gibi acı olduğunu belirten Şehit Ali Öztürk’ün abisi Zeynel Abidin Öztürk,” Şehit aileleri acılarını içinde gizli tutar, birçok kişi anlamaz ama bu acı ne zaman açılıyorsa o zaman yakıyor. Bugün kardeşimin şehadet yıl dönümünde buraya gelen herkese teşekkür ediyorum, böyle bir günde bizi yalnız bırakmadıkları için” dedi
Diyarbakır annelerinin yanındayız
Çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin yanında olduğunu belirten Şehit abisi Zeynel Abidin Öztürk,” HDP Diyarbakır ilçe binası önünde çocukları dağa kaçırılan annelerin eylemine sonuna kadar destek veriyoruz ve herkesin de destek olması lazım. Bizim ciğerimiz yandı, onların yanmasın. İnanıyorum ki o gençler kandırılarak dağa çıkarılmıştır, onların mahzun olduğuna inanıyoruz. O annelerin duygularını feryatlarını medyadan takip ediyorum ve gerçekten onları çok iyi anlıyorum, çocuklarının da mahzun olduklarına inanıyorum. Aileler çaresiz, bunu sadece devletten değil, bütün toplumun o annelere destek çıkmalarını bekliyoruz” diye konuştu
Siverek Bisiklet Takımı Antrenörü Rıdvan Emişçi,” Şehit Ali Öztürk’ü anmak ve ailesinin yanında olduğumuz göstermek için bugün buradayız. Bunun için sporcularımızla beraber böyle bir anma etkinliği düzenledik. Umarım bundan sonra ülkemizde hiçbir şehit haberi almayız” şeklinde konuştu.
Anma programı kapsamında 35 kilometre pedal çeviren sporcular, böyle bir etkinlikte olduklarından dolayu çok memnun olduklarını belirterek, şehitte Allah’tan rahmet ailesine başsağlığı diledi.

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler

Şehit polisi anmak için 35 kilometre pedal çevirdiler
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