HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şehit polisin acı haberi Mersin’deki ailesine ulaştı

Şehit polisin acı haberi Mersin’deki ailesine ulaştı

14.02.2021 16:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

PKK terör örgütünün Gara’da kalleşçe şehit ettiği 13 kişiden biri olan polis memuru Sedat Yabalak’ın Mersin’in Bozyazı ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde 13 kişinin terör örgütünce kalleşçe şehit edilmesinin ardından Mersin’in Bozyazı ilçesinde yaşayan şehit polis memurunun kardeşi Ahmet Yabalak, teşhis için Malatya’ya gitti.

PKK terör örgütünün Gara’da kalleşçe şehit ettiği 13 kişiden biri olan polis memuru Sedat Yabalak’ın Mersin’in Bozyazı ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.
Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde 13 kişinin terör örgütünce kalleşçe şehit edilmesinin ardından Mersin’in Bozyazı ilçesinde yaşayan şehit polis memurunun kardeşi Ahmet Yabalak, teşhis için Malatya’ya gitti. Kardeşi tarafından teşhis edilen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Sedat Yabalak’ın şehadet haberi, Tekeli Mahallesi’nde yaşayan ailesine ulaştı. Acı haberle gözyaşlarına boğulan anne Ünzile Yabalak, "Çocuklarımızı bize kavuşturmadılar. Bizi yakanları yaksın Allah’ım" diye ağıt yaktı. Acılı kadını yakınları teskin etmeye çalışırken, baba Kadir Yabalak ise metanetini korumaya çalıştı.
Acı haberle ailenin evi, taziyeye gelen yakınlarının akınına uğradı. Şehit polis memuru Sedat Yabalak’ın cenazesinin yarın aynı mahalledeki Merkez Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.
Sedat Yabalak, kayınbabasını ziyarete gittiği Erzurum’dan görev yeri olan Şanlıurfa’ya dönerken 28 Temmuz 2015 yılında Lice-Diyarbakır karayolu üzerinde eşi Burcu Yabalak ve 3 çocuğunun gözleri önünde PKK tarafından kaçırılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler gözlerine inanamadı! Görenler gözlerine inanamadı!
Soylu: Bin parçaya bölmezsek bu millet yüzümüze tükürsünSoylu: Bin parçaya bölmezsek bu millet yüzümüze tükürsün
Estağfurullah ne için kullanılır?Estağfurullah ne için kullanılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

İlginç anlar: Bakın neden yasak vakti dışarı çıkmış

İlginç anlar: Bakın neden yasak vakti dışarı çıkmış

Koronavirüse yakalandı, hayatı kurtuldu

Koronavirüse yakalandı, hayatı kurtuldu

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Diğer Haberler

Bakan Selçuk'tan velilere ikinci yarıyıl mesajı

Bakan Selçuk'tan velilere ikinci yarıyıl mesajı

Bakan Soylu: Bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün

Soylu: Bin parçaya bölmezsek bu millet yüzümüze tükürsün

Sosyal medyadan 'sonun Özgecan gibi olacak' diye tehdit etti, gözaltına alındı

Canlı yayında 'sonun Özgecan gibi olacak' dedi, gözaltına alındı

Sevgililer gününde koca dehşeti! Karısını dövüp bıçakladı, eve kilitledi

Sevgililer gününde koca dehşeti! Dövdü, bıçakladı, eve kilitledi

Son dakika! Gara'da PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Canlı yayında tehdit edildiğini söyleyen kadın için polis seferber oldu

Ağlayarak yardım istemişti: Valilikten açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.