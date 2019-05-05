Şehit polisin adı mescitte yaşayacak

FATİH GÖKMEN - Iğdır Dilucu Sınır Kapısı'ndaki memurların görev yerlerine gidişine refakat eden polis ekibine yönelik bombalı saldırıda 2015 yılında şehit olan polis memuru Bekir Ferhat Kaya'nın ailesi, oğullarının adını yaptırdığı mescit ve şadırvanda yaşatacak.

Bir süredir hem oğullarının hayali olan bir hayrat yaptırmak hem de adını yaşatmak için yer arayan şehit ailesi, Vali Yunus Sezer ve Balışeyh Kaymakam Vekili Mücahit Öztürk'ün de destekleriyle lavanta vadisine mescit ve şadırvan yaptırdı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kaymakamlık tarafından 33 dönümlük alana oluşturulan lavanta vadisine yaptırılan mescit ve şadırvan, şehidin doğum günü olan 4 Mayıs'ta açıldı.

Baba Yusuf Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Bekir Ferhat Kaya'nın 8 Eylül 2015'te Iğdır Dilucu Sınır Kapısı'ndaki memurların görev yerlerine gidişine refakat eden polis ekibine yönelik bombalı saldırıda şehit olduğunu söyledi.

Oğlunun şehit olmasının ardından bir yol kenarında mescit ve şadırvan yapmayı arzu ettiklerini anlatan Kaya, şöyle konuştu: