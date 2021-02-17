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Şehit polisin babası "Ben oğlumu yıkadım, kurşunla öldürülmüş"

17.02.2021 14:52 | Son Güncelleme:
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Gara’da şehit edilen Polis Memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya oğlunun ve diğer şehitlerin naaşını bizzat gördüğünü belirterek hepsinin kurşunla öldürüldüğünü teşhis ettiğini söyledi.Gara’da şehit edilen polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya oğlunun cenazesini tespit ederken bütün şehitleri gördüğünü, üzerlerinde darp izleri olduğunu ve kurşunla öldürüldüklerini dile getirdi.

Gara’da şehit edilen Polis Memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya oğlunun ve diğer şehitlerin naaşını bizzat gördüğünü belirterek hepsinin kurşunla öldürüldüğünü teşhis ettiğini söyledi.
Gara’da şehit edilen polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya oğlunun cenazesini tespit ederken bütün şehitleri gördüğünü, üzerlerinde darp izleri olduğunu ve kurşunla öldürüldüklerini dile getirdi. Acılı baba Şehmus Kaya, "Şimdi bazı kişiler diyor ki, devlet bunları bombalamış. Bombardıman yapmış yani. Şimdi ben size söylüyorum, bir devlet uçakla veya bir şeyle bomba atarsa insan parçalanmaz mı? Ben 7 yaşından beri silahın ne olduğunu biliyorum. Mardinli Kürt çocuğuyum. Benim oğlumun kurşunu göğsünden girmiş omuzundan çıkmış. Hayatta buradan vurulan kurşun buradan çıkar mı? Çıkmaz. Orada çok boğuşma olmuştur. Ben şahidim buna kendi ellerimle oğlumu yıkadım. O arkadaşlarla beraber” dedi.

Darp izleri olduğunu ve boğuştuklarını belirten baba Kaya, “Diğer arkadaşların çoğu ayağı kırılmıştı. Orada üzerilerine çullanmışlar. Bazıları da daha evvel boğarak öldürmüşler daha önce. Cesedi çürümüştü. Hemen hemen hepsini gördüm. Bazılarında 2 tane kurşun vardı. Bizimkinde 1 tane ben gördüm. Yan tarafında sanki darp izleri vardı. Boğuşmuşlar. Benimkinin sanki biri yere yatırmış, çünkü ben oğlumu gözümle gördüm. Tahminimce kurşunu buradan vurmuş omuzundan çıkmış. Böyle eğilmiş üstüne böyle vurmuş omuzundan çıkmış. Çoğunda darp izi gördüm. Çok işkence görmüş, çok zayıflamışlar. Yani takat kalmamıştır. Ben Vedat’ımı tanıyorum. Maşallah suratı bu kadardı. Bir deri bir kemik kalmıştı. O kadar işkence yapmış ki, yani ben anlatamam. Çoğu boğuşmuşlar, darp izleri vardı. Çünkü birkaçının cesedi tanınmaz hale gelmişti. Aileleri bile tanıyamadı. 6 sene bunlar işkence yapmış. Aç bırakmış. Bir deri bir kemik kalmış” şeklinde konuştu.

“Bombalansaydılar parçalanmayacaklar mıydı”
Kurşunla ve boğuşarak öldürüldüklerini aktaran baba Kaya, “Şimdi bu alçaklar diyor devlet bombalamış. Devlet bombalasa bunlar parça parça olmaz mı? Şarapnel parçaları izi görünmez mi? Yalan bunlar yalan! Ben çocuğumu ilk aldıkları günde böyle bir kahpelik yapacaklarını biliyordum. Demek ki bu operasyon başladığı zaman bunlar mağaraya giriyor ve bunlara saldırıyor” diye konuştu.

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