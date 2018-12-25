HABER

Şehit polisin cenazesi memleketi Samsun'a getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 00:35 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde denetim yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şehit olan polis memurunun cenazesi, memleketi Samsun'da törenle karşılandı

TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde denetim yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şehit olan polis memurunun cenazesi, İstanbul'daki törenin ardından memleketi Samsun'a getirildi.

Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'dan Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit polis Servet Aslan'ın naaşını, babası Bayram ile kardeşi Onur Aslan ve yakınları ile Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Emniyet Müdür Vekili Faruk Demir'in de aralarında bulunduğu askeri ve mülki erkan karşıladı.

Baba Bayram Aslan burada gözyaşlarına hakim olamadı. Servet Aslan'ın kardeşi Onur Aslan ise ağabeyinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı uçaktan indirildikten sonra meslektaşlarının omzunda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu.

Aslan'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesi Durusu Mahallesi'ndeki babaevine gönderildi.

Şehidin naaşı, bugün Durusu Mahallesi'ndeki Karakiraz Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zeyfeli Mahallesi'ndeki Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

- Olay

TEM Otoyolu'nun Hasdal mevkisi Edirne istikametinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bir kamyonu durdurmak istemiş, bu sırada arkadan gelen 34 KA 9710 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki polis aracına, sonra emniyet şeridindeki Servet Aslan'a çarpmıştı.

Kamyonun altında sıkışarak ağır yaralanan polis memuru Aslan hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

PARTNER'Yanlış anladınız biz arkadaşız!''Yanlış anladınız biz arkadaşız!'
Lodos İstanbul'da hava ulaşımını aksatıyorLodos İstanbul'da hava ulaşımını aksatıyor
Gece yarısı feci kaza! Yolun karşısına geçen anne ve oğlu aracın altında kaldıGece yarısı feci kaza! Yolun karşısına geçen anne ve oğlu aracın altında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul TEM Otoyolu

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

İstanbul'da kar alarmı! AKOM saat vererek uyardı

Erdoğan duyurdu! Atamalarda bu yıl ilk olacak

Erdoğan duyurdu! Atamalarda bu yıl ilk olacak

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Ahmet Kural Sıla davasında flaş gelişme! Kabul edildi

Ahmet Kural Sıla davasında flaş gelişme! Kabul edildi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da hava ulaşımına lodos engeli

İstanbul'da hava ulaşımına lodos engeli

Gece yarısı feci kaza! Yolun karşısına geçen anne ve oğlu aracın altında kaldı

Gece yarısı feci kaza! Yolun karşısına geçen anne ve oğlu aracın altında kaldı

Ünlü iş kadını hayatını kaybetti!

Ünlü iş kadını hayatını kaybetti!

TBMM'de Akpınar ve Gezen'e soruşturma gerginliği

TBMM'de Akpınar ve Gezen'e soruşturma gerginliği

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Valilik açıkladı! Van'da okullar yarın tatil edildi!

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.