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Şehit polisin cenazesi memleketine uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 21:40 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde denetim yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şehit düşen polis memurunun cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketine gönderildi

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde denetim yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şehit düşen polis memurunun cenazesi, memleketi Samsun'a uğurlandı.

Şehit polis Servet Aslan için Atatürk Havalimanı İç Hatlar apronunda tören düzenlendi.

Törene İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yanı sıra emniyet yetkilileri ve polis memurları katıldı.

Törenin ardından şehit Servet Aslan'ın cenazesi, Türk Hava Yolları uçağıyla memleketi Samsun'a gönderildi.

- Olay

TEM Otoyolu'nun Hasdal mevkisi Edirne istikametinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonu durdurmak istemiş, bu sırada arkadan gelen 34 KA 9710 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan polis aracına, sonra emniyet şeridindeki Servet Aslan'a çarpmıştı.

Kamyonun altında sıkışarak ağır yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılmıştı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru Aslan şehit düşmüştü.

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Atatürk Havalimanı Hasdal şehit polis tören

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