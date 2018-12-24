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ŞEHİT POLİSİN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 22:02 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde denetim yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Servet Aslan'ın cenazesi memleketi Samsun' a uğurlandı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde denetim yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Servet Aslan'ın cenazesi memleketi Samsun' a uğurlandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Servet Aslan TEM otoyolu Hasdal mevkiinde denetim yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şehit olmuştu. Şehit polis memuru için Atatürk Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Aslan'ın mesai arkadaşları ve çok sayıda polis memuru katıldı. Tören'in ardından şehit Polis memuru Servet Aslan'ın cenazesi memleketi Samsun'a gönderildi.

Görüntü Dökümü:
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-Törenden görüntü
-Tabutun omuzlanması
-Genel ve detaylar

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