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Şehit polisin cenazesi memleketine uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 23:54 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde denetim yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Servet Aslan'ın cenazesi memleketi Samsun' a uğurlandı.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)-TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde denetim yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Servet Aslan'ın cenazesi memleketi Samsun' a uğurlandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Servet Aslan TEM otoyolu Hasdal mevkiinde denetim yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şehit olmuştu. Şehit polis memuru için Atatürk Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Aslan'ın mesai arkadaşları ve çok sayıda polis memuru katıldı. Tören'in ardından şehit Polis memuru Servet Aslan'ın cenazesi memleketi Samsun'a gönderildi.

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